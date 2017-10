De Weinstein hätt si, wéi se 22 Joer al war, ugepaakt a wollt se masséieren, sou d'Actrice Gwyneth Paltrow an der New York Times. Si hätt dat awer refuséiert. Och hir Kollegin Angelina Jolie huet vu schlechten Erfarunge geschwat, déi si an hirer Jugend mam Hollywood-Produzent gemaach huet. Der New York Times no soll den Harvey Weinstein joerzéngtelaang jonk Talenter a Mataarbechterinne sexuell belästegt hunn an hinnen domat gedreet hunn, si ze entloossen, wa se eppes géife soen.



Aner Fraen, dorënner déi italienesch Schauspillerin a Realisatrice Asia Argento, schwätzen esouguer vu Viol.



Am Artikel ginn nach eng sëlleche Fraen zitéiert, déi vu sengen Avancë betraff solle gewiescht sinn: Rosanna Arquette, Emma de Caunes, Judith Godrèche, Mira Sorvino, Rose McGowan, Ashley Judd ...



Um Dënschdeg den Owend huet d'Georgina Chapman, Fra vum Harvey Weinstein, annoncéiert, sech vun him ze trennen.



Seng Produktiounsfirma huet hie schonn e Sonndeg entlooss.