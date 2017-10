Eminem - The Storm

Den Eminem huet um Dënschdeg den Owend bei de BET Hip Hop Awards kee Blat virun de Mond geholl, fir dem Donald Trump ze soen, wat hie vun him hält. An engem Cypher, deen am Laf vun der Veranstaltung ausgestraalt gouf, rappt hien den US-President zu Gronn. Näischt bleift him, an de Lyrics vun dësem Rap-Freestyle mam Titel "The Storm", erspuert.Den Eminem mécht mat dëser Trump-Kritik säi Retour. En denoncéiert seng Politik an hellt seng Widderspréch an Duebelmoral auserneen. Punchline no Punchline kritiséiert de Rapper a sengem üblechen bëssege Style dem Trump seng rassistesch Aussoen an ënnert anerem och seng Tweeten.A wann ënnert den Eminem-Fans Trump-Sympathisanten sollte sinn, da solle si hir Säit wielen, warnt de Rapper.Hei kënnt dir d'Lyrics vun "The Storm" noliesen an och an engem Klick op Englesch erkläre loossen: