Beim Bléck op de Kalenner leeft sou munch engem ee kale Schauer iwwert de Réck, et ass nees souwäit: Freides, den 13. Am Volleksglawen sollen op deem Dag besonnesch vill Onglécker geschéien. Ma wouhier kënnt dësen Awerglawen?De Mythos selwer ass ëm 1900 an den USA entstan a koum eréischt nom Zweete Weltkrich zesumme mat anere kulturellen Aflëss och an Europa un. Den Erfinder vum Onglécksdatum soll e Finanzmanager vu Boston gewiescht sinn, deen e Buch iwwer Spekulatiounen op der Bourse geschriwwen hat mam Titel "Friday the 13th".De Wochendag gëllt als den Doudesdag Jesu an d'Zuel 13 als Ongléckszuel stamen aus der chrëschtlecher Traditioun. An der Bibel huet d'Zuel 12 eng harmonesch Wierkung, beim leschten Abendmahl waren awer 13 Persounen present. D'Ausso, den 13. wier de Verréider Judas gewiescht, ass aus logesche Grënn entstan a gëtt och an deem Zesummenhang benotzt. Laang huet d'13 am Volleksmond "d'Dose vum Däiwel" geheescht.Awer net an all Relioun ass d'Zuel e Symbol fir Ongléck. An der jüdescher Traditioun ass d'13 eng Gléckszuel an e Symbol vu Gott, well si iwwert der 12 steet.Och bei de Japaner ass d'13 eng Gléckszuel.D'Angscht virum Freideg, den 13. gëtt Paraskavedekatriaphobie genannt. Dëse Phänomen kann am Eenzelfall sou wäit goen, datt betraffe Leit Reesen an Rendez-vousen annuléieren oder sech op deem Dag mol net aus dem Haus trauen.

Alles Quatsch?

Allgemeng gëtt sech freides méi geflass.

Eng Assurance an Däitschland huet annoncéiert, datt et keen Hiwäis gëtt, datt et op engem Freideg den 13. tatsächlech zu méi Accidenter oder aner Onglécker kënnt. Eleng bei hinnen wieren en op deem Dag just minimal méi Virfäll enregistréiert ginn: am Januar 2017 waren et der 583 an am Juni dëst Joer 615. Dat wier ze neelech iwwert dem Duerchschnëtt, fir direkt vun opfälleg méi Mëssgeschécker, just op deen Freideg bezunn, ze schwätzen.Och en däitschen ADAC huet matgedeelt, dass et op deem berüchtegten Freideg net zu méi Accidenter op de Stroosse kënnt. Ze bemierke wier awer, dass et allgemeng op bal alle Freideger zu méi Virfäll op de Stroosse kënnt, dat géing awer doru leien, dass vill Pendler ënnerwee wieren, déi sech Heem an an hire Weekend fläissen.