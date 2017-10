Zesumme hat si Spaass, hu verschiddenste Lidder gesongen, dorënner Songs vu Linkin Park awer ënner anerem och "Hey Yah" vun Outcast, si hu gelaacht a Blödsinn gemaach.Et sollen einfach 23 Minutte vu flotten Erënnerunge sinn, déi kuerz virum Doud vum Sänger opgeholl goufen.Wann een den Chester um Video gesäit, géif een net mengen, datt e Mënsch, deen esou vill Freed um Liewen huet, sech dëst huele kéint. Ma esou "Phasen" sinn Deel vun der Krankheet, also den Depressiounen, déi den Chester Bennington hat, wou et gutt a schlecht Momenter gouf. E puer Deeg méi spéit, den 20. Juli 2017, hat den 41 Joer ale Papp vu 6 Kanner e ganz schlechte Moment an huet sech d'Liewe geholl. Nieft senger Famill a Frënn huet och déi ganz Musekwelt a ganz vill Fans ëm den Chester getrauert.Op hirer Facebooksäit huet d'Band datt och op "One More Light Fund in Honor of Chester Bennington" verwisen, wou een am Numm vu Sänger eng gutt Dot maache kann...