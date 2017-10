Vu no a wäit sinn d'Leit an den Dräilännereck komm, fir bei herrlechem Wieder eng ganz Rei vu Wäinzorten ze schmaachen.

X

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Hunnefeier zu Schengen (15.10.2017) De Syndicat d'Initiative vu Schengen huet e Sonndeg nees op déi traditionnell Hunnefeier op der Musel invitéiert.

Niewent dem Patt gouf de Visiteuren awer och e flotte Programm gebueden. Et gouf ënner anerem eng Houmass, e Cortège, Rieden, Livemusek an et gouf dee schéinsten Hunn gekréint.D'Haaptattraktioun war sécherlech d'Riserad, dat aus dem Joer 1902 staamt. 13,50 Meter ass et héich a 7 Meter breet. Et gehéiert a sechster Generatioun der Famill Feldmann aus Däitschland.E weideren Highlight war d'Opmaache vum Faass mam Fiederwäissen - e Privileeg, deen dem éischte Bierger aus dem Land virbehale war.