Organspende bleift en delikat Thema hei zu Lëtzebuerg. Och wann et dëst Joer bannent den 10 éischte Méint 8 Spende gouf. D’lescht Joer waren et der nëmmen 3.

Fir déi 9. Kéier gouf dofir e Sonndeg am Kader vun der Expo ‚Home and Living‘ e Spinning-Marathon organiséiert, fir och op déi Manéier ronderëm d’Thema ze sensibiliséieren.

Hei zu Lëtzebuerg ass dem Gesetz no jiddereen potentiell e Spender. Mee ganz dacks sinn d'Dokteren nach mat enger anerer Realitéit confrontéiert. No sengem Doud Organer zur Verfügung ze stellen, ass nach kee Reflex an onser Gesellschaft.

Mat der Kaart ‚Passeport de vie‘ gëtt ee kloer z'erkennen, dass ee bereet ass, seng Organer ze spenden, sou de President vun Luxembourg Transplant, Claude Braun.