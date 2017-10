Promis op der Players Party (16.10.2017) Um WTA Tournoi op der Kockelscheier gëtt net nëmme gutt Tennis gespillt, mä och gutt gefeiert. Um Sonndeg war d'Players Party.

D’Mandy Minella, d’Anne Kremer, d’Angelique Kerber, de Roberto Blanco, den Henri Leconte, de Xavier Bettel a vill aner bekannte Gesichter hunn an de Tennishallen op der Kockelscheier zesumme gefeiert. Den internationalen Dammentennistournoi zitt vill Prominenz aus dem In- an Ausland un.Kuerz virun der grousser Players Party hu mir den Giovanni Zarella mat senger Band Vintage Vegas an de Joachim Llambi, bekannt als Jurysmember vun der däitscher RTL Sendung „Let’s Dance“, fir een Interview getraff. Den Trio mam Numm Vintage Vegas huet op dëser Soirée fir Stëmmung gesuergt."Et ass eng besonnesch Éier dobäi sinn ze däerfen a virun deene wonnerbare Spillerinnen optrieden ze kënnen. Ech freeë mech op menge Kolleginne mat polneschen Originnen", sou de Tom Marks, deen an der Band Vintage Vegas séngt."Mir bidden richtegen Entertainment. Et bedeit net nëmmen sangen, mä och danzen an sech beweegen. Mir ginn d'Dammen aus dem Publikum sichen, fir mat eis ze danzen, ze schmusen", erkläert de Giovanni Zarrella, deen 2001 duerch d’Sendung Popstars bekannt ginn ass.Den eemolegen Danzprofi Joachim Llambi war awer net a senger gewinnter Roll am Asaz. "Ech weess nach net, ob ech danze wäert. Ech wäert eng Hommage hale fir eng Spillerin", sou de Joachim Llambi. Hien huet deen éischten «International Women Tennis Promotion Award» un d’Monica Niculescu iwwerreecht.Tennis a Standarddanzen: passt dat beieneen? Wieren d’Profitennispillerinnen och fir Let’s Danze gëeegent? "Mir haten nach keng Tennisspillerinnen, mä déi hu meeschtens eng gutt Koordinatioun a si ganz fit. De Problem läit éischter béi eise Profidänzer, déi net grouss genuch sinn. Vläicht kënnt iergendwann eng Kéier eng bei eis," mengt de Joachim Llambi, Jurysmember bei „Let’s Dance“ op RTL Däitschland.Mä um Sonndeg den Owend konnten d’Tennisspillerinnen zesumme mat all den Invitée beweisen, dass si net nëmme gutt Tennis spillen, mä och gutt danzen an feiere kënnen."Den Owend gi si net fréi schlofen. Den Owend kucke si eis un. Mir wäerten eist schéinst Kleeder undinn an hoffen, dass d'Meedercher ganz laang matdanzen", hofft de Giovanni Zarrella.