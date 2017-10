Duchess of Cambridge joins Paddington for a dance on station platform https://t.co/MycQpGKq9M pic.twitter.com/AfH3kp49Cz — BBC London Newsroom (@BBCLondonNews) October 16, 2017

Schonn Uganks der Woch huet sech d'Kate bei enger Soirée am Buckingham-Palace am Kader vum internationalen Dag vun der psychescher Gesondheet presentéiert. A gutt gelaunt, konnt een d'Fra vum britesche Prënz William dës Lescht um berühmte Paddington Station gesinn, wéi si mat engem Maskottche vum bekannte Paddongton Bear gedanzt huet. D'Prënzekoppel an de Prënz Harry ware fir en Iwwerraschungsbesuch op London gefuer, fir do zesumme mam Bier de Kanner eng Freed ze maachen.Et loung op der Hand, datt eng ganz Partie Leit sech net fir den Danz intresséiert hunn, méi awer, ob ee schonn éischt Schwangerschafts-Unzeechen erbléckst. An effektiv, huet sech ënnert dem Rack e klenge Bäichelchen ofgezeechent.