VIDEO: "Good bye" zu Düsseldorf

VIDEO: Vun Zeie gefilmt

Passagéier an Zuschauer waren erféiert. Et huet sech awer schnell ronderëm geschwat, dass et sech net ëm e Noutfall géif handelen. Offiziell huet de Pilot vum A330 een technesche Problem gemellt. Ob de Pilot just wollt Äddi wénken oder de leschte Vol einfach méi spektakulär wollt maachen, ass net gewosst.Et ware weder schlecht Wiederkonditiounen, nach Problemer am Cockpit, huet e Spriecher vun Air-Berlin präziséiert. Et sollen och keng Passagéier eng Plainte gemaach hunn.Air-Berlin ass Faillite. Fluchgesellschaft wäert nach bis Enn dëse Mount, den 27. Oktober, Flich ubidden. E Sonndeg ass dee leschten Laangstreckevol vun Düsseldorf a Richtung Florida gestart. D'Gesellschaft gëtt zum gréissten Deel vu Lufthansa ofkaaft.