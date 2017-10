2.691 Schüler hunn am Summer erfollegräich hire Lycée ofgeschloss. Fir vill vun hinne war den nächste Schrëtt d'Sich no engem passende Studium.

Studenten-MiniSerie Episod 2: Ukommen an der neier Wunneng (17.10.2017) 2691 Schüler hunn am Summer erfollegräich hire Lycée ofgeschloss – fir vill vun hinnen war den nächste Schrëtt d'Sich no engem passende Studium... Mir hunn der dräi vun hinne begleet - bei hire leschte Schrëtt hei zu Lëtzebuerg an hiren éischte Schrëtt an dat neit Uni-Liewen - a weisen iech a véier Episode, wéi se sech dobäi schloen. Am zweeten Deel plënnere se an hiert neit doheem - ob do alles esou glat verleeft?

MiniSerie: 3 Studenten an hir éischt Schrëtt an d'Uni-Liewen (10.10.2017) 2691 Schüler hunn am Summer erfollegräich hire Lycée ofgeschloss – fir vill vun hinnen war den nächste Schrëtt d'Sich no engem passende Studium... Mir hunn der dräi vun hinne begleet - bei hire leschte Schrëtt hei zu Lëtzebuerg an hiren éischte Schrëtt an dat neit Uni-Liewen - a weisen iech a véier Episode, wéi se sech dobäi schloen. Haut am éischten Deel léiert der eis dräi zukünfteg Studente kennen a gesitt, wéi hier Virbereedungen ausgesinn hunn.

Leschte Méindeg am éischten Deel léiert der eis dräi zukünfteg Studente kennen a gesitt, wéi hirausgesinn hunn.Hir: Fir d’Sarah geet et op Wien. D’Sabrina gouf op der Uni Tréier ugeholl. An dem Nic seng Destinatioun heescht Amsterdam. An da kënnen eis 3 Studenten elo houfreg hirweisen.