E Magazin iwwer Moud am Noen Osten (17.10.2017) Wéi entwéckelt sech d’Moud am Noen Osten? Eng Fro mat där sech déi jonk Lëtzebuergerin a Libanesin Cynthia Jareisch beschäftegt. D'Äntwerten sicht sie an der Regioun sëlwer. Viru kuerzem gouf dann och zu Beirut d’Printversioun vu sengem eegene Moudemagasinn “Jadiid” lancéiert. E Magazin dee vun a fir Moudendesigner aus der Regioun geduecht ass. D'Charlotte Bruneau war fir ons bei der Presentatioun derbäi.

De Libanon ass am Noen Osten en Hub fir Konscht, Musek a Moud. Déi multikulturell Haaptstad Beirut ass en beléiften Inkubator fir Kënschtler aus der Regioun. Déi jonk Lëtzebuergerin a Libanesin Cynthia Jreige ass um Kierchbierg opgewuess a pendelt haut tëscht Beirut, Dubai a Lëtzebuerg fir hiren eegene Moudemagasinn op d’Been ze stellen, e Projet, dee scho méi laang an der Pipeline ass.“J’ai décidé à 11 ans que j’allais être dans la mode et j’ai jamais changé d’avis. à 18 je suis partie à Paris faire une formation en création de mode. puis je suis partie à New York en stage. et puis j’aime écrire depuis toujours et j’ai décidé de faire se rejoindre les deux passios à Londres, ou j’ai fait un master d’écriture en mode”No an no huet ass dem Cynthia Jreige opgefall, dass Moudenzäitschrëften an de Librairen zu Beirut regional Adaptatioune vu groussen internationale Magasinne sinn, déi dacks en hifällegt Bild vun der Moud aus der arabescher Welt erëmspigelen. Dem Jreige hire Magasinn “Jdeed” - wat “Nei” op Arabesch heescht - soll jonke Kënschtler an Designer am Beräich Moud eng Aussdrocksplattform bidden, déi an der Regioun sëlwer verankert ass.“En parlant à mes amies européens ils avaient l’idée de ce côté ostentatoire qui n’est ni le Liban ni le Moyen orient. La scène underground n’est pas représentée, donc c’est le moyen de faire changer les idées des gens sur les clichés. Les vêtements sont libanais. Toute l’équipe de la maquilleuese au photographe, tout le monde est d’origine de quelque part dans le monde arabe. en l’occurence pour ce numéro du liban.”“Jdeed”-Magasinn existéiert digital schonn zënter November 2016. Zanterdeem hunn d’Cynthia Jreige an hir Equipe de Lancement vun der Printversioun virbereet. Déi lescht Woch war et endlech esou wäit an d’Pabeierversioun vu “Jdeed” ass fir d’éischte Kéier dem Publikum presentéiert ginn. E wichtege Meilestee fir déi jonk Publizistin, déi sech mam Event och méi Visibilitéit op der Designerzeen zu Beirut schafe wëll.“Jdeed” gëtt och schonn a verschidde Groussstied an Europa verkaaft, wéi Paräis oder Stockholm. D’Cynthia Jreige wëll de Magasinn och gären an de Kiosken zu Lëtzebuerg gesinn, en nächste Schratt ass also d’Sich no engem Verdeeler hei am Land.