Déi zwee Männer waren der Police scho wéinst Déifstall bekannt. Deen ee war den 2. Oktober aus dem Prisong komm an deen anere gouf gesicht, well hie seng Prisongsstrof vu 6 Méint net ugetrueden hat. Um Méindeg si se zu 8 an 12 Méint feste Prisong vum Parquet vu Beauvais a Frankräich condamnéiert ginn.

Dem Florent Boura, Procureur vu Beauvais, no wier hire modus operandi net nei. D'Police géif déi Masch kennen, och wann hir Ëmsetzung relativ rare ass.

Déi Zwee sinn den 13. Oktober festgeholl ginn. Zanter Ufank vum Mount hu si Touristen an engem Bus tëschent dem Fluchhafe vu Beauvais a Paräis op eng witzeg an originell Aart a Weis beklaut.

Ee vun deenen zwee Männer huet sech an enger Wallis verstoppt. Säi Kompliz huet d'Wallis an d'Mall vum Bus geraumt an ass wéi all anere Passagéier och an de Bus geklommen. Während der Faart ass de Mann aus dem Koffer erausgeklommen an huet déi Wallisse ronderëm opgemaach an duerchsicht. Suen, Laptoppe an aner Wäertsaachen huet hien an e Rucksak gepaakt an ass erëm zeréck a seng Wallis gaangen. Wéi de Bus ukoum, huet de Kompliz d'Wallis an de Rucksak geholl an ass senger Wee gaangen.

Dee ganze Spaass huet knapps zwou Woche gedauert. Well Passagéier vun der Buslinn sech beschwéiert hunn, datt Saachen aus hire Wallisse wéi och ëmmer geklaut goufen, hunn d'Chauffeure besser opgepasst.

Leschte Freideg huet e Buschauffer gemierkt, wéi eng iwwergrouss Wallis sech beweegt huet. En huet dunn direkt d'Police alarméiert, déi déi zwee Komplizen um Parking vum Fluchhafe just nach ze plécke krut.