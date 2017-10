Champignone sammelen: E geféierlecht Hobby fir Laien? (18.10.2017) Et wor eng gutt Champignon's Saison, ma wéi einfach ass et der sammelen ze goen, ouni sech ze vergëften. Kann een als Laie, wann een e puer Zorten Champignone kennt, ouni Risiko an de Bësch goen an dat iessen, wat ee fënnt.

Wann een de falsche Champignon ësst, kann et emol em Liewen an Dout goen, weess den Expert. Grad beim gielen Knollenblätterpilz, deen ee gären zu Lëtzebuerg fënnt, ass de Risiko ganz grouss. Vun Iwwelzegkeet iwwer Duerchfall bis zum Zersetze vun der Liewer sinn d'Konsequenzen, wann een dëse Champignon ësst, ganz grouss.Fazit, wien dëst Hobby ufänke wëll, huet besser, fir d’éischt bei esou Wanderunge matzegoen, fir sech beroden ze loossen, well d’Regel ass an bleift déi nämlecht: All Champignon kann een iessen, verschiddener awer leider nëmmen eng Kéier.