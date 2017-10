© Twitter / Police nationale 13

Den Hafen Vieux Port zu Marseille © AFP

De Mieresbewunner hat e Mëttwoch an der Mëttesstonn d'Entrée vum Hafe blockéiert an huet vun eleng de Wee net méi eraus fonnt.Fir d'Police vu Marseille war et net nëmmen eng grouss Iwwerraschung, well eng Renconter mat engem Wal schonn exzeptionell ass, mä och nach, well si nach ni op esou een Asaz geruff gi sinn. Enger Grupp vun Daucher ass et no gutt enger Stonn gelongen, dat grousst Déier nees an d'oppent Mier ze dirigéieren.Den, am Normalfall scho vill visitéierten Hafen, war e Mëttwoch strubbelvoll. Touristen wéi Awunner wollten déi aussergewéinlech Rettungsaktioun op kee Fall verpassen.