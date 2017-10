An dëser Editioun vum Pisa geet et ëm de Space Mining, vergiesse Galerien op der Musel an de beschte Schong fir Är Féiss.

18.30 Auer DÉIF ËNNERT DEM BUEDEM!

Vun engem ale Kofferschatz iwwer vergiesse Galerien op der Musel bis bei de moderne Space Mining

Space Mining ass zanter puer Méint dat Thema an der Lëtzebuerger Ekonomie. Wéi eng Space Mining-Entreprise komme bei eis an d’Land? Wat maache si hei? A wéi realistesch ass Space Mining iwwerhaapt? Se si knapp 8 Meter héich a gi wäit iwwer 100 Meter déif an de Bierg eran. Déi verloossen Dolomit-Minière op der Musel. Wéi laang gouf heinidde geschafft a wéi einfach kann ee sech haut nach dobanne verlafen? De Mister Science mécht Phytomining. An op der Siche nom Kofferschatz vu Stolzebuerg erziele mer d’Geschicht vun den zwee Daucher, déi an der Minn hiert Liewe riskéiert hunn.





19 Auer SCHONG VOLL FÉISS!

Wéi eng Schong fir eis am beschte sinn a wat eis Féiss sou besonnesch mécht

Eist ganzt Gewiicht an alles wat mir droen, laascht op eise Féiss a Schong. Am Pisa weise mir wéi mer duerch e perfekt Zesummespillt vun eise Schanken am Fouss stoe bleiwen, wéi d’Féiss sech am Laf vun der Zäit aus Platt- an Huelféiss verwandelen. De Mister Science wëll erausfannen op ee wierklech mat plakege Féiss iwwer Kuele goe kann. Mir maachen e Buerféiss-Trëppeltour duerch de Bësch, froe beim Orthopäd op et de perfekte Schong iwwerhaapt gëtt a firwat mer alleguer net genuch buerféiss ginn.