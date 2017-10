© BVG

Und wenn Se n Grizzlybär wärn… Tür frei, sonst geht’s hier nicht weiter. pic.twitter.com/QWn1zvMTOJ — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) October 19, 2017

Berlin, Treptow-Köpenick, Owes tëscht dem 8. an 9. Oktober, Linn 169: E Buschauffer, dee grad Paus wollt maachen a seng Dier op hat, krut Besuch vu Bus-Notzer, deen een net all Dag gesäit. Dräi Fiiss ware ronderëm de Bus ënnerwee an ee vun den Déieren ass esouguer erageklommen. Egal wéi grouss a monstréis dee Bus op de Fuuss huet misse wierken an ob e Mënsch dobanne war. De Chauffer schéngt sech awer vum klenge Fuuss net beandrocken ze loossen, well de Mann huet säin Handy erausgeholl an dës Foto geschoss.An hirem Tweet huet d'BVG, d'Berliner Verkehrsbetriebe, déi ganz Saach e bësse méi mat Humor geholl:A Berlin selwer ginn et ronn 1.400 Revéier vu Fiiss. D'Déiere mussen also un de Verkéier, d'Bussen an d'Autoen, wéi och un de Mënsch gewinnt sinn, soss kënne si an der Stad net iwwerliewen, erzielt en Expert de Kollege vun der Welt. Déi dräi Fiiss op der Foto sinn an hirem Quartier och keng Onbekannt, hire Bau ass ronn 200 Meter vun der Bushaltestell ewech.D'Déiere wiere wuel vun engem Geräisch am Bus ugezu ginn. Den Expert geet dovunner aus, datt d'Bushaltestell fir si ewéi e Supermarché ass, wou se sech vun deem Ernähren, wat d'Leit ewechgeheien an dowéinst sinn d'Déieren dacks do ronderëm ënnerwee. Fir de Buschauffer hätt keng Gefor bestanen, soulaang hien net probéiert, fir d'Déieren ze heemelen.