Promo: Den exklusive Portrait vun der Prinzessin Tessy (20.10.2017) De ganze Reportage weise mer Iech en Dënschdeg um 19 Auer am Magazin.

Eng RTL-Equipe huet d'Prinzessin an hirer Heemescht zu London ganz exklusiv besicht. 9 Méint no der Nouvelle, datt si an de Prënz Louis sech scheede loossen, weise mer Iech am Magazin en Dënschdeg, wéi et der Prinzessin Tessy haut geet. Wéi huet si dee Moment, wou d'Scheedung offiziell gouf, erlieft? Wéi sinn hir Kanner dermat ëmgaangen? Wéi geet et hir haut, wou d'Prënzekoppel vru Geriicht ass, fir d'Detailer vun der Scheedung ze klären?Ma virun allem liwwere mer Iech an dësem Reportage awer och e ganz intime Portrait vun hir an e Réckbléck op hiert Liewen als Prinzessin vu Lëtzebuerg. Am exklusiven Interview erzielt si iwwert hir perséinlech Erfarungen, wéi et fir si war op eemol esou an der Ëffentlechkeet ze stoen, ma gëtt eis och e privaten Abléck an hiren Alldag zu London.Zanter 6 Joer wunnt jo d'Prënzekoppel an der britescher Haaptstad. Do ginn och hir zwee Kanner de Prënz Gabriel an de Prënz Noah an d'Schoul. An do huet d'Prinzessin Tessy och hiert 2. Doheem fonnt. 3-Deeg laang huet d'RTL-Equipe si begleet, souwuel privat ewéi och op ëffentlechen Evenementer.