Eat it - Street Food Festival (21.10.2017) 20 Foodtrucks waren op der 5. Editioun bei de Rotonden dobäi.

Zu Lëtzebuerg ass Street Food zanter enger Rei Jore ganz an der Moud. Ma och am Ausland si Foodtrucks bei de Leit ganz beléift, och wa Plazeweis de grousse Boom ewell eriwwer ass.De Street Food Festival bei de Rotonden ass ëmmer sou eppes ewéi eng kulinaresch Weltrees. Europäesch, amerikanesch, asiatesch, orientalesch, bal all d'Kontinenter si mat Spezialitéite vertrueden. D'Organisateure versichen och ëmmer fir esou vill wéi méiglech Variatioun an der Offer ze hunn an och ëmmer nees nei Saachen unzebidden, fir dass et spannend bleift.Och e Sonndeg vun 12 bis 18 Auer ass de Street Food Festival fir de Public op. Di nächst Editioun ass dann nees am Fréijoer.