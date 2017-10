© AFP

All 5 Ex-US-Presidenten, déi nach liewen, ware beim Concert derbäi, Demokraten a Republikaner: de Barack Obama, dee méi jonken an den eeleren George Bush, de Bill Clinton an den Jimmy Carter; Bush Senior a Carter hunn allebéid 93 Joer. Fir d'Nationalhymne stounge si alle 5 zesummen op der Bühn an der Reed Arena zu College Station am Texas an hu sech duerno an déi éischt Rei gesat.



Bei der Aktioun sinn iwwer 31 Milliounen Dollar, ëmgerechent 26,3 Mio Euro) zesummekomm.



D'Ouverture huet de Countrysänger Lee Greenwood gemaach, duerno stoungen nach vill aner Staren op der Bühn, wéi Alabama, Lyle Lovett, d'Gatlin Brothers oder och de Robert Earl Keen. En Iwwerraschungsoptrëtt gouf et vun der Lady Gagag, déi annoncéiert huet, 10 Millioune Dollar ze spenden, fir e Programm fir traumatiséiert Hurrikan-Affer domat ze finanzéieren.



D'USA an d'Karibik waren an de leschte Wochen vun enger ganzer Serie Hurrikane getraff ginn. "Harvey" an "Irma" hate besonnesch uerg an de Bundesstatten Texas a Florida zougeschloen, zu Puerto Rico war et den Hurrikan "Maria". Dosende Mënschen sinn ëm d'Liewe komm an et ass e Schued a Milliardenhéicht entstan.



Eng Perséinlechkeet war beim grousse Benefice-Concert net present, den aktuellen US-President Donald Trump. Hie gëtt den Ament wéinst sengem Krisemanagement immens kritiséiert. Hien huet awer e Video-Message geschéckt a senge Virgänger Merci gesot, fir déi "wonnerbar" Initiativ an déi "gewalteg" Hëllef.