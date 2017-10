© AFP

Dem John Craig säi Boot war e Freideg vun der Stréimung matgerappt ginn, wéi hie selwer grad virun der westaustralescher Küst ënner Waasser tauche war. Zu allem Iwwel hätt hien dunn och nach e ronn 4 Meter laangen Tigerhai entdeckt, deen just eng Aarmlängt vun him ewech op hien duechgeschwomme wier.



Et wier bei wäitem dee gréissten Tigerhai gewiescht, deen hien a senger 10 Joer laanger Carrière als Tauchlehrer gesinn hätt. Wéi dunn och nach en zweeten Hai dobäi koum, huet hien decidéiert un d'Küst ze schwammen, sou de Craig.



Säin éischte Gedanken war eegenen Aussoen no, dass et wuel eriwwer wier, schliisslech war hien deen Ament iwwer 7 Kilometer vum Festland ewech. Mat senger Harpun am Grapp a vum Hai verfollegt, hätt hien ugefaang ze schwammen an dat méi séier wéi geduecht. Op der Plage wier hien du vun enger Rettungsequipe entdeckt ginn.



Virun der Küst vun Australien kënnt et ëmmer nees zu Hai-Attacken. Eleng dëst Joer koum et schonn zu 14 Virfäll, e 17 Joer jonke Bouf ass virun den Ae vu sengen Elteren ugegraff ginn. Den Experten no läit dëse Phenomen dorun, dass sportlech Aktivitéiten am Waasser ëmmer méi beléift ginn.