D'Corinne Schleich vun Colmer-Bierg hat eis Fotografen Ketty a Rom Hankes gefrot, fir op Saarbrécken op Fashion-Show ze kommen. No Tréier, wou si studéiert huet, war si och schonn zu Leipzig a zu Saarbrécken.



Si ass eng jonk an dynamesch Moudedesigner. 12 Designer hu mat iwwer 180 Modele hir Kleeder virgestallt. Ënnert hinnen waren och 3 Lëtzebuergerinnen allerdings kruten eis Fotografe just d'Corinne Schleicht zu Gesiicht. Si entwerft a schneidert alles selwer a versicht domat hire Stil a hire Label public ze maachen. Si hofft, dass hir Kollektioun emol um Lëtzebuerger Maart en Erfolleg gëtt. Si selwer hat 7 Modelen zu Saarbrécke lafen an hir Kollektioun besteet aktuell aus echtem schwaarze Lieder. Déi eng an aner Posch an verschidde Portemonnaie huet si och schonn designt, wat och gutt ukomm ass.



Ganz interessant Saache konnt een op der Bühn bewonneren, vum Lieder iwwer de Latex bis hin zu Bio Kleeder, vun Fantasie zu Owend Garderobe bis hin zu Brautkleeder, Glitzerkleeder, Kleeder mat Plommen, schlicht oder pompös, fir jiddereen war eppes derbäi. Iwwerzeegt iech bei de Fotoe vum Ketty a Rom Hankes selwer.