Den Emmanuel Macron a seng Invitéeë kënnen net anescht wéi laachen. De peinlech beréierte President erkläert, säin Hond hätt do awer eppes Aussergewéinleches gemaach. Op d'Fro vum Julien Denormandie, dem Staatssekretär am Ministère fir territorialen Zesummenhalt, kontert de President ganz frech: "Dir hutt do bei mengem Hond e komescht Verhalen ausgeléist".De franséische President a seng Fra haten den Hond Enn August aus engem Déierenasyl adoptéiert an hien Nemo gedeeft, eng Hommage un d'Figur vum U-Boot-Kapitän Nemo aus dem Jules-Vernes-Roman "20.000 Meilen ënnert dem Mier". De Baaschtert ass eng Mëschung aus Labrador a Griffon.Ma de schwaarze Ritt ass net deen éischte Presidenten-Hond mat schlechte Manéieren. Dem Sarkozy seng Hënn hunn e Schued an Héicht vun e puer Dausend Euro un de Palais-Miwwelen hannerlooss. An dem Jacques Chirac säi Malteser Sumo huet säi Besëtzer mat richtege Bäiss-Attacken dofir bestrooft, dass si hu missen aus dem Palais eraus. Dem Chirac seng Fra Bernadette huet spéider erkläert, dass de klenge Sumo sou onglécklech an aggressiv war, nodeems si an e klengt Appartement ouni Gaart geplënnert sinn, dass den Hausdokter dem Hond e Medikament géint Depressioune verschriwwen huet.