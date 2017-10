Cannabis zu therapeuteschen Zwecker (23.10.2017) Och wa Patienten, déi therapeutesche Cannabis konsuméieren an der Illegalitéit sinn, d'Wierkung op hir Gesondheet ass awer fir si net ze iwwersinn.

D'Line Olinger beim baken.

Tetra-hydro-cannabinol, besser bekannt ënnert der Ofkierzung THC, ass eng psychoaktiv Substanz, déi natierlech an der Hanfplanz enthalen ass. Erhëtzt a consomméiert, bewierkt si verschidde Reaktiounen an eisem Nervesystem. Reaktiounen, déi bei Leit mat chronesche Krankheeten een therapeuteschen Effekt kënnen hunn.Nieft dem THC kënnen och aner Substanzen aus der Hanfplanz Symptomer traitéieren. Déi nei Associatioun Cannamedica schätzt, datt ongeféier 1.000 Patienten hei am Land Cannabis fir therapeutesch Zwecker huelen. Ma Cannabis mat méi wéi 0,3% THC ass hei verbueden an illegal.Ufank des Joers ass d’Association Cannamedica gegrënnt ginn, déi doriwwer wëll informéieren an och de medezineschen Asaz hei am Land wëll promouvéieren. Den THC suergt dofir, dass de Cannabis als psychoaktive Drog klasséiert gëtt. Fir Patiente mat chronesche Krankheete bedeiten déi verschidde Wierkstoffer eng Alternativ zu de konventionelle Medikamenter."Et bedeit e Liewen, wat engem vun engem normale Mënsch gläicht", erkläert d'Line Olinger. Si ass virun 14 Joer mat Multiple scleros diagnostizéiert ginn. Zwee Joer ass et hier, datt eng Frëndin si op Cannabis opmierksam gemaach huet. Reegelméisseg mécht si sech Kichelcher mat Hanfbotter. "Et si keng psychotropen dran, also ginn ech net dovu bekifft", seet d'Madamm Olinger, "Krank Leit bekiffe sech net. Fir dass et engem hëlleft, brauch ee ganz kleng Dosen. Et ass dat Bescht wat ech a menger Krankekarrière fonnt hunn." D’Wierkung huet si net mat konventionellen Medikamenter gespuert.Hei am Land ass momentan ee Medikament op Basis vun den Cannabis Wierkstoffer THC an CBD zougelooss.D’Hanfplanz enthält eng 85 verschidde Phytocannabinoiden. Dorënner den psychoaktiven THC an den CBD. THC ass zum Beispill ee gutt Schmerzmëttel. Fir Cannamedica ass et wichteg d’Bedeitung vum Cannabis fir therapeutesch Zwecker an den Ënnerscheed zum Cannabis den als Drog geholl gëtt, ze verdäitlechen. Den Dr. Serge Schneider, President vun Cannamedica, erkläert dass de Konsum an d'Dosen, déi jee no Krankheet opgeschriwwe ginn, kontrolléiert ginn.Den Neurologue Dr. René Metz ka senge Patienten e Medikament a Form vun engem Spray verschreiwen, an deem THC an CBD dran ass. Hei am Land ass just dëst Medikament mat THC zougelooss. A just Neurologe kënnen e verschreiwen. Ma net bei all Patient bewierkt de Spray eppes.Patienten awer déi de Wierkstoff THC zu Therapiezwecker brauchen, stinn hei am Land virun enger Problematik. Duerch dat zougeloossent Medikament, hu si THC am Blutt, wéi wa se géinge kiffen. Am Ausland sinn extra Päss gemaach ginn, wou offiziell unerkannt gëtt, dass déi Medikamenter nëmme fir chronesch Krankheeten sinn. Patienten, ewéi d’Line Olinger, déi, egal ob se dat Medikament huelen, wat hei am Land zougelooss ass oder aner Hanfprodukter consomméieren, maache momentan nach eppes Illegales. Cannabis zu therapeutesch Zwecker legal kënnen ze kafen an ze consomméieren, ass net nëmmen de Wonsch vum Line Olinger.