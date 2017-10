© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg

Dat huet de Gastronomieguide um Méindeg bekannt ginn.

An der neister Editioun vum Gault&Millau ginn et natierlech och nach eng Partie weider Auszeechnungen. Sou gëtt z.B. d'Estelle Sidoni (La Maison Lefevre) "Hôtesse de l'année", de Fernando Andreu (Bosque Fevi) gëtt "Chef Méditérranéen de l'Année" an de Matthieu Vanwetteren (Apdikt) gëllt als Entdeckung vum Joer.





Le nouveau chef de l’année Gault&Millau Luxembourg est connu

Gault&Millau, l’éditeur de guides gastronomiques, a dévoilé ce lundi 23 octobre les lauréats et l’édition électronique du guide luxembourgeois 2018. Le guide sera mis en vente le 14 novembre après sa présentation en Belgique. La rédaction en a profité pour mettre en avant son site internet et son application mobile 100% gratuite. Le site et l’application reprennent l’ensemble des restaurants cotés par les chroniqueurs du guide et permet une recherche multicritère ainsi qu’une fonction de géolocalisation.



Luxembourg, le 23 octobre - C’est devant un parterre de journalistes mais aussi de restaurateurs que la direction du Guide a présenté ses lauréats et les résultats de l’édition 2018 du prochain Guide Belux. Celui-ci paraîtra le 14 novembre prochain dans sa version papier mais est d’ores et déjà en ligne dans sa version luxembourgeoise. Les inspecteurs du guide ayant travaillé comme à l’habitude, personne ne savait quand et par qui il avait été inspecté ni sélectionné avant de recevoir l’invitation pour ce lundi. Dans les rangs, on pouvait reconnaître des restaurateurs de tout le pays.

Tous venaient rencontrer l’équipe de Gault&Millau Belgique/Luxembourg qui présentait ses lauréats 2018. Cette année, le Chef de l’Année n’est autre que Yann Castano, le chef du restaurant Oro e Argento, au sein de l’hôtel Sofitel au Kirchberg.

Autres lauréats, Estelle Sidoni (La Maison Lefevre) « Hôtesse de l’année », Fernando Andreu (restaurant Bosque Fevi) « Chef Méditerranéen de l’Année » et Matthieu Vanwetteren (Apdikt) « Découverte de l’année ».

Enfin, cette année, la rédaction du guide a tenu à rendre hommage à une personnalité qui œuvre dans les coulisses de la grande cuisine depuis plusieurs années et a fortement contribué à l’évolution de la gastronomie au Luxembourg : Sandrine Pingeon, des Paniers de Sandrine. Une maraîchère qui a su, grâce au sérieux de son travail et à la qualité de ses produits, gagner la confiance de la plupart des grands chefs luxembourgeois.

Triple changement à noter au sein du système des cotations avec l’apparition des demi-points cette année pour les cotes supérieures à 15/20, la conversion du « Pouce » en une cote de 12/20 et l’homogénéisation des systèmes de toques avec la France et les pays ayant récemment rejoints la famille Gault&Millau. « Cela s’inscrit dans une démarche de collaboration internationale accrue » détaille Philippe Limbourg, Directeur de la rédaction. « Nous collaborons chaque jour un peu plus avec la quinzaine d’autres pays actuellement déjà franchisés Gault&Millau (de nombreux autres sont en préparation) à travers le monde et la plupart d’entre eux sont également en train de rejoindre la plateforme web consultable depuis le site ou l’application gratuite. Ainsi, aujourd’hui, avec la même application mobile, lorsque vous passez de la France à la Belgique en traversant le Luxembourg, vous pouvez, à tout moment, rechercher les restaurants Gault&Millau proches de vous et ce, selon de nombreux critères tels que les jours d’ouverture, le budget, la cote bien sûr ou encore le fait qu’il y ait une terrasse ».

Pour la version papier, les restaurateurs devront attendre la sortie du Guide Belux, prévue le 13 novembre prochain à Lint (Belgique). Le tirage est prévu à 30.000 exemplaires car, comme le confirme Marc Declerck, Managing Director de Gault&Millau, « il n’y a aucune cannibalisation du digital sur le papier. Les demandes continuent d’affluer de nos partenaires friands de l’édition du guide personnalisable qui leur permet d’offrir à leurs clients un beau cadeau, utile et personnalisé aux couleurs de leur entreprise. Et en libraire, les ventes B to C n’ont pas baissé non plus depuis la mise en ligne de l’ensemble des informations, cotes et textes des restaurants. Ce confirme notre statut de leader des guides gastronomiques en termes de ventes au Benelux».

Le site internet est accessible via l’adresse www.gaultmillau.lu et reprend près de 90 restaurants luxembourgeois sélectionnés sur base de visites anonymes par des inspecteurs qui paient tous leur addition tout comme le ferait n’importe quel client. Le guide Belux, qui reprend plus de 1.300 adresses, sort le 13 novembre et sera dès le lendemain en librairie au prix de 29 euros. Il est également possible de le commander sur le site http://shop.gaultmillau.be.

En point d’orgue de la soirée, un dîner de gala concocté par plusieurs grands chefs luxembourgeois réunissait près de 300 entrepreneurs, personnalités politiques et culturelles, chefs et gastronomes luxembourgeois et étrangers dans les salons de l’Hôtel Le Royal à Luxembourg.