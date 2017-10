Zu Honolulu kann et an Zukunft deier ginn, wann een als Foussgänger dobäi erwëscht gëtt, wann een op säin Handy kuckt.

Um Mëttwoch trëtt an der Haaptstad vum amerikanesche Bundesstaat Hawaii ee Gesetz a Kraaft, dat eng Geldstrof fir Passante virgesäit, déi op hiren Handy kucken.



Si riskéieren an Zukunft eng Strof vun ongeféier 30 Euro, wa se beim passéiere vun enger Strooss op een elektroneschen Apparat kucken.



De Buergermeeschter vun der Stad hat d'Gesetz Enn Juli ënnerschriwwen. Domat geet fir d'éischte Kéier eng Stad an den USA géint déi sougenannten "Smombies" vir, déi hire Smartphone net aus den Ae loossen, wa se iwwert d'Strooss ginn an alles ronderëm sech vergiessen.



Telefonéieren ass awer weiderhin autoriséiert, wann de Bléck dobäi op den Handy an net op d'Strooss geriicht ass.