En Rafael-Tuerm als Häerzenswonsch (25.10.2017) De Rafael huet 7 Joer. A wéi all Kand an deem Alter spillt hie gäre mat senge Frënn a Geschwëster. Dem Rafael säi Kierper altert awer 7 Mol méi séier. Hie leit ënnert der Krankheet Progeria. Et ginn dovun op der ganzer Welt just 145 diagnostizéiert Fäll. An d'Liewenserwaardung ass extrem niddereg. De Rafael hat ee ganz besonnesche Wonsch a krut deen och erfëllt. Wat hie sech gewënscht huet. A wéi gesäit säin Alldag aus?

De Rafael hat ee ganz besonnesche Wonsch a krut deen och erfëllt. Mat der Fondatioun Wonschstär ass d'ganz Famill op Paräis gaangen. Do huet de Rafael sech an den Eiffel-Tuerm verléift an dofir huet hie sech eng Spillplaz a Form vum Eiffel-Tuerm gewënscht. D'Pläng huet e selwer gezeechent. D'Fondatioun Wonschstär huet beim Baue gehollef.De Rafael-Tuerm ass elo am Haff vum Rafael senger Schoul zu Esch/Uelzecht.