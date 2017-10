An Amerika méi populär, ass een zum Beispill an Däitschland e bësse méi verhalen, vläicht och wéinst den negative Killer-Clowns-Schlagzeilen an de leschte Joeren. Bis ewell gëllt just am Burger King zu Köln an der Schildergasse d'Invitatioun fir déi grujeleg Clownen den 31. Oktober, dat tëscht 15 an 22 Auer. E gratis Hamburger gëtt et och just fir déi éischt 500 Clownen. Ma d'Aktioun leeft och a Groussbritannien, Schwäiz, Spuenien, Schweden, Südafrika, Japan, Brasilien, Argentinien a Russland.Et dierf ee gespaant sinn, ob sech hei am Land och e puer grujeleg Gestalte mat rouden Nuese weisen. Op alle Fall gouf fir Lëtzebuerg keen offiziellen Opruff lancéiert.Déi ganz Aktioun ass an éischter Linn net op eng Massewierkung aus, ma et soll e klengen PR-Gag sinn, dee fir Opmierksamkeet suerge soll.

Sou ganz oniwwerluecht ass déi Geschicht mat de Grujel-Clownen net. Déi mëttlerweil Burger-King-Traditioun zu Halloween geet nämlech op Käschte vum Konkurrent a Fastfood-Spëtzereider McDonald's. Dëst Joer huet een dat Ganzt anescht verpak, déi Aktioun leeft nämlech am Kader vun der Neiverfilmung vum Stephen King Klassiker "It", dee viru Kuerzem an d'Kinoe komm ass an domat nees en neie Grujel-Clown-Trend ausgeléist huet.