Coco a Co: Kazen a Rettung aus dem Zoo vun Aleppo (26.10.2017) D'Déieren am Zoo vun Aleppo ware mat déi lescht Bewunner, vun der duerch de Biergerkrich zerstéierter Staat. Och si hunn elo misse gerett ginn. Donieft dréint sech bei Coco a Co alles ronderëm d'Kazen.

Zesumme mat der Tierkei ass et den Déiereschützer awer gelongen, d'Déieren ze befreien, opzepäppelen an an eng nei Heemecht ze bréngen.Net nëmme si hu vill misse matmaachen. Och duerch d'Stierm an Amerika sinn nieft de Mënsche vill Déiere zu Schued komm.Donieft waren d'Kollege vum Magazin am Naturmusée ënnerwee, wou et villes ronderëm déi grouss a kleng Kazen z'entdecke gouf a si hunn e puer vun de bekannteste Kazen aus de soziale Medien fir iech erausgesicht.