No Belästegungsvirwërf

Den Oscargewënner huet sech an der Nuecht op e Méindeg op Twitter gemellt, nodeems de Schauspiller Anthony Rapp him e sexuellen Iwwergrëff reprochéiert huet.

"Wann ech mech esou beholl hunn, wéi hien et beschreift, da muss ech mech zu Déifst entschëllegen", huet de Star vun der Netflix-Serie "House of Cards" geschriwwen.



Et hätt sech ëm een "héchst inappropriéiert Behuelen" gehandelt, dat ënner Alkoholafloss.



En huet vun der Geleeënheet profitéiert, fir "aner Saachen iwwer säi Liewen unzeschwätzen". En hätt a sengem Liewe Relatioune mat Fraen a Männer gehat. "Elo liewen ech als schwule Mann", huet den 58 Joer ale Schauspiller annoncéiert.





Den "Star Trek: Discovery"-Acteur Anthony Rapp hat "Buzzfeed News" vun enger Party am Joer 1986 bericht, op där den deemools 26 Joer ale Spacey hien a seng Wunneng zu New York agelueden hat. De 14 Joer jonke Rapp huet am Spacey senger Kummer Televisioun gekuckt, wéi den Acteur erakomm ass a versicht huet, sech op en ze leeën.