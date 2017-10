Dekoratiounen op Halloween: Wat dierf een, a wat net? (30.10.2017) Zu Beetebuerg gouf Uganks Oktober en Haus am Kader vun Halloween dekoréiert an dës Deko huet d'Police an d'Gemeng op de Plang geruff. D'Famill gouf gefrot, fir eng Läich, déi als Deko virun der Garage louch, ewech ze huelen, obwuel et net illegal ass, fir dëst als Dekoratioun ze hunn...

Accessoiren, fir säin Doheem ze dekoréieren, ginn et der och genuch. Mä wéi wäit dierf een a puncto Dekoratioun goen? Wéini huet ee beim Dekoréieren d’Limitt erreecht, dierf een alles, a wat ass, wann et esou echt ausgesäit ,dass ee mengt, et wier Realitéit?Ufanks Oktober huet eng Photo op de sozialen Netzwierker fir Opreegung gesuergt. Zu Beetebuerg soll dach net tatsächlech eng Läich ënnert enger Garage ageklemmt sinn. D’Leit sinn entsat, verschiddener alarméieren esouguer den 112 respektiv d’Police. Eng Polemik entsteet an d’Madame gëtt vun der Gemeng gebieden, hir Deko ewechzehuelen.Et gëtt kee Gesetz, wat engem esou eng Dekoratioun verbidd, d’Madame gouf jo och net protokolléiert, si gouf just drëms gebieden, se ewechzehuelen. Kuerz virun Halloween dierft si dann d'Popp awer nees dohinner leeën...E speziellen Hobby huet de Jan Humbert, dee ronderëm Halloween grujeleg Kalbasse schnitzt a sech domadder en Täschegeld verdéngt.