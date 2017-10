Den Ament ass déi 6. Saison vun „House of Cards“, wou de Spacey de skrupellose President Francis Underwood spillt, am gaangen an den USA ofgedréint ze ginn. D’nächst Joer sollen d’Episoden diffuséiert ginn. Duerno wier also Schluss, heescht et vun enger Pressespriecherin.



Den 58 Joer ale Schauspiller an Oscargewënner soll an den 80er Joren een deemools 14 Joer ale Teenager belästegt gehat hunn. De Spacey huet sech kuerz no der Uschëllegung entschëllegt a sech gläichzäiteg als homosexuell geout, wat vu senge Kritiker als Oflenkungsmanöver virun de Reproche gewäert gëtt.



Aus Insiderkreesser heescht et de Stopp vun der Serie hätt näischt mat de Virwërf géint de Spacey ze dinn. D'Decisioun wier scho gefall, éier den Hollywood-Star sech zu de Virwërf geäussert hätt.