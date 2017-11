De Roude Leif an d'Geissens (02.11.2017)

Dat wann et all Méinden Owend op RTL2 rem heescht „Die Geissens“. An och zu Lëtzebuerg huet d’Luxus-Famill Fans. An deenen wäert wuel och schonns opgefall sinn dass d’Luxus-Yacht vun den Geissens ënner Lëtzebuerger Fändel fiert. Mir wollten wëssen firwat dat sou ass an hunn dobäi festgestallt dass sie mei mat Lëtzebuerg ze dinn hunn wie een dat vläicht kinnt mengen. Den Yves Trevalec mam exclusiven Abléck an hiert Luxus-Liewen.