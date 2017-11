Eréischt viru puer Méint war et d'Nouvelle, datt ëmmer méi Leit hei zu Lëtzebuerg sech mam HIV ustiechen. Déi nei Presidentin schwätzt iwwert d'Defien an iwwert d'Erfarung, déi si fir hiren neie Poste matbréngt.

Carole Deveaux - vum Claudia Kollwelter



Zanter 2006 schafft d'Carole Devaux am Luxembourg Institute of Health a mécht de Suivi vun de Leit, déi vum Virus oder vun enger Hepatite C betraff sinn. Zanter 2014 ass si Directrice adjointe vun der Unitéit vun der Recherche am Beräich vun den ustiechende Krankheeten.

"Mir brénge méi standhaft Analyse fir de Suivi vun de Patienten zesumme mam CHL. Mir hëllefen der nationaler Epidemiologie, andeems mir d'Zuele vun der Evolutioun vun der Epidemie liwweren", sou d'Carole Devaux.Viru ronn 2 Wochen huet sech déi nei Presidentin mat der Gesondheetsministesch Lydia Mutsch getraff, fir eng Bestandsopnam ze maachen iwwert d'HIV-Iwwerdroungen bei Drogenofhängegen:"Zanter 2012 ka Kokain och agesprëtzt ginn. Dat huet Gewunnechte verännert, andeems méi gesprëtzt ginn ass an doduerch den Taux vun den Infektioune un HIV geklommen ass", erkläert si.D'Carine Devaux ass zanter 2013 scho Member am Comité gewiescht a wëll de Wee, deen de fréiere President Dokter Vic Arendt ageschloen huet, och weider goen. Am Dezember soll déi nei Editioun vum nationalen AIDS-Plang presentéiert ginn.