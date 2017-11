Life&Style: Am meeschte gelies

Fir säi leschten Dag an der Firma huet nämlech en Twitter-Mataarbechter mol einfach decidéiert, dem amerikanesche President Donald Trump säin Account ze desaktivéieren.



Sai Privaten, net den offiziellen. Ma fir 11 Minutten war den Donald Trump net méi op Twitter. Ufanks hat d'Netzwierk nach vun engem "mënschleche Feeler" geschwat, et géif een de Virfall iwwerpréiwen, fir datt esou eppes net méi virkënnt.



Ronn 41,7 Millioune Leit suivéieren den amerikanesche President iwwer säi Private Kont. Deen offiziellen Account zielt just eng 20 Millioune Lieser.