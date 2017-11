© AFP

En 81 Joer ale Mann hat ganz opgereegt d'Police alarméiert, well hien der Meenung war, datt a sengem Gaart eng kleng Bomm aus dem zweete Weltkrich géif leien. D'Police koum op d'Plaz a konnt de Mann schonn no kuerzer Zäit berouegen.Et war eng 5 Kilo schwéier a 40 Zentimeter laang Courgette, déi de Pensionär mat enger Bomm verwiesselt hat. Police schreift an hirem Communiqué, datt d'Geméis effektiv Ähnlechkeet mat esou enger Bomm hat.D'Beamte ginn dovunner aus, datt en onbekannten d'Courgette iwwert den Drot an de Gaart vum Mann gehäit hat. De Pensionär huet dono de Géigestand aus sengem Gaart selwer entsuergt, de "Kampfmittelbeseitigungsdienst" huet net misse geruff ginn, präziséiert d'Police.