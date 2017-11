© afp

De Kevin Spacey riskéiert och elo juristesch Konsequenze wéinst sengem Verhalen. Scotland Yard huet confirméiert, datt eng Plainte wéinst engem Virfall am Joer 2008 deposéiert gouf an, datt elo dowéinst enquetéiert gëtt. Sky News no, geet et ëm de Kevin Spacey, deen tëscht 2004 an 2015 déi kënschtlech Leedung fir den Theater Old Vic hat. En amerikaneschen Acteur, deen a verschiddene Produktiounen an deem Theater matgewierkt huet, huet op Facebook ausgesot, et wier duergaang e Mann vu manner wéi 30 Joer ze sinn, fir datt de Kevin Spacey sech d'Fräiheet erausgeholl huet een unzepaken.



Donieft huet sech um Samschdeg och d'Streamingplattfom Netflix vum Kevin Spacey distanzéiert. Mataarbechter vun der Serie schwätze vun enger vergëfter Atmosphär um Set an denoncéieren déi sexuell Iwwergrëffer vum zweefachen Oscar-Gewënner. Netflix huet um Samschdeg matgedeelt et wier een net méi un enger Produktioun vun House of Cards mam Kevin Spacey bedeelegt. Donieft refuséiert d'Streamingplattform och e Film iwwert den amerikanesche Schrëftsteller Gore Vidal ze diffuséieren, dee vum Kevin Spacey co-produzéiert ass.



D'Affaire ëm den Hollywood-Schauspiller war un d'Rulle komm, wéi den Acteur Anthony Rapp de Spacey ëffentlech beschëllegt huet sech iwwert hien hier gemaach ze hunn, wéi e grad mol 14 Joer al war. De Kevin Spacey huet sech an der Suite dovunner geout an antëscht matdeele gelooss hie géif an Therapie goen.



Am Laf vun der Woch waren ëmmer méi Reprochen vu sexueller Belästegung géint de Spacey an der Press opgedaucht. Am Laf vun der Woch gouf och bekannt, datt et no der 6. Staffel keng Suite fir House of Cards gëtt.