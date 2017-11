© Domingos Oliveira

Déi kapverdianesch Communautéit hat zu Munneref op eng Soirée invitéiert, op där eng Partie Leit mat kapverdianeschen Originne geéiert goufen. Dat ënnert anerem fir eng gelongen Integratioun."Awards" gouf et an eenzelne Kategorien, déi Nominéiert goufe presentéiert an duerno gouf dann een vun deene Glécklechen ausgezeechent.Et war en Owend mat roudem Tapis a vill Glamour, mat flotte Performancen a gudder Stëmmung. Bis wäit an d'Nuecht eran huet sech de Cap Vert selwer gefeiert.