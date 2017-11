Life&Style: Am meeschte gelies

© Twitter

D'Koppel ass de Moment zu Marrakesch an der Vakanz an huet d'Geleeënheet genotzt eng erfreelech Nouvelle ze confirméieren.



Am Bikini, respektiv an der Schwammbox läit d'Koppel niewenteneen um Ligestull a si maachen e Bauch-Vergläich. Nach ass beim Annemarie Carpendale keen Unzeechen, nach net emol en Hauch vun engem Bäichelchen ze gesinn. Ma et wäert net méi laang daueren, bis hire Mann Wayne mat sengem Bauch net méi mathale kann...







..mein Mann meint, er hätte den dickeren....ich wette in den nächsten Monaten DAGEGEN 🙃💕🙊 #threesome #mini #happyus #luckyme #❤️ A post shared by Annemarie Carpendale (@annie_carpendale) on Nov 5, 2017 at 3:45am PST

Déi däitsch Moderatrice huet iwwregens op Instagram hir Schwangerchaft annoncéiert, mat där selwechter Foto, awer an hire perséinleche Wierder.