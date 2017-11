Et geet drëm hir Clienten, déi Jonk als, drop opmierksam ze maachen, wéi ongesond Zocker ass. An et geet speziell ëm gezéckert Gedrénks, wou een net ëmmer direkt matkritt, wéi vill Zocker drastécht.Der Weltgesondheetsorganisatioun no konsuméiere mir dacks ze vill Zocker an dat ganz heefeg iwwer Gedrénks. Dozou gehéieren awer net just Limonaden, mä och Jusen, Sportsgedrénks oder Energiedrinks. Dobäi ass Zocker Schold u ville gesondheetleche Problemer.Restopolis ass de richtegen Acteur, fir déi Jonk op d'Gefore vun ze vill Zocker opmierksam ze maachen, ëmmerhin iesse ronn 60.000 Kanner regelméisseg an enger vun hire Cantinnen. D'Kanner kréien awer och weiderhin e séisst Gedrénks, wa si dat da wëllen, ma et gëtt manner visibel presentéiert, wéi Waasser. D'Waasser gëtt iwwregens och zu engem méi gerénge Präis verkaf.Donieft leeft an de Schoulen eng Sensibiliséierungscampagne, déi aus Informatiounsstänn awer och Atelieren, wou d'Schüler getest ginn, besteet.Weider Informatiounen zur Campagne, en Zockerrechner an e Quiz fann dir op restopolis.lu an op hirer Facebook-Säit