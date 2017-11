© AFP

D'Juli Briskamn hat d'Foto vu sech an hirem Gest selwer an de sozialen Netzwierker gedeelt a krut d'Konsequenzen direkt dono ze spieren. Si gouf entlooss.



Op der prekärer Foto gesäit een déi 50 Joer al Cyclistin, déi der Autoskolonn vum Donald Trump de Mëttelfanger weist. D'Juli war zu Sterling am US-Bundesstaat Virginia ënnerwee, wéi si vum US-President iwwerholl gouf. An engem Statement huet si zouginn: "Hien ass laanscht mech gefuer an dat huet mech op 180 bruecht. Lo fiert dee schonn nees op deen topege Golfterrain". Si wunnt net wäit vum Trump-Golfclub ewech.



Ëffentlech gouf hire Gest, och ënnert dem Hashtag #Her2020 bekannt, duerch den AFP-Fotograf Brendan Smialowski, deen den US-President begleet huet an zum richtege Moment op den Ausléiser gedréckt hat. Et wier awer net fir d'Éischt sou de Fotograf, dass Leit dem Trump entweder den Daum erop oder e Mëttelfanger weisen, wann hie mat senger Kolonn anzwousch laanschtfiert.



U sech war d'Juli Briskman op der Foto net z'erkennen, ma si hat d'Bild vu sech an de Medien entdeckt an duerno als Profilbild op Facebook an Twitter benotzt. Dräi Deeg méi spéit loung d'Kënnegung um Dësch. Déi elengerzéiend Mamm vun 2 Kanner hat bis dato an enger Baufirma geschafft, déi och fir d'US-Regierung an den US-Militär aktiv ass.



Et ass zwar net bekannt, ob den US-President selwer d'Foto gesinn huet, hire Patron hätt d'Foto awer als "vulgär" agestuuft. D'Juli Briskman huet d'Foto och no hirer Kënnegung net vun hire Säite geläscht.