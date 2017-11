(de g. à dr.) Gerd Wameling, ambassadeur de bonne volonté pour le «Raum der Namen» en mémoire des victimes de la Shoah ; Anne Will, ambassadrice de bonne volonté pour le «Raum der Namen» en mémoire des victimes de la Shoah; Lea Rosh, présidente du «Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas e.V.» ; Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg ; Emilia S., «Preisträgerin für Zivilcourage» ; Norbert Lammert, ancien président du Bundestag allemand © MAEE

21 Säite laang war d'Dëschried vum Jean Asselborn, wou hien ënner anerem op d'Vëlkerrecht, d'Naziideologien, de Vëlkermord awer och op aktuell Themen wéi Syrien, Israel-Palästina an de Friddensprojet Europa agaangen ass.Als Riedner ass de Jean Asselborn domadder Successeur vu ënner anerem dem fréieren däitsche Kanzler Dr. Helmut Kohl, dem Peer Steinbrück, dem Wolfgang Schäuble, dem Martin Schulz, der Dr. Angela Merkel oder och dem Jean-Claude Juncker ginn.Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennesSur invitation conjointe de la présidente du «Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas e.V.», Lea Rosh, de l'ancien président du Bundestag allemand, Norbert Lammert, et de la déléguée du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias de la République fédérale d'Allemagne, Monika Grütters, le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, était l'invité d'honneur du diner de charité organisé chaque année en mémoire des victimes de l'holocauste.

Comme avant lui Helmut Kohl, Jean-Claude Juncker, Peer Steinbrück, Wolfgang Schäuble, Sigmar Gabriel ou encore Martin Schulz, Jean Asselborn a tenu le discours principal à l'occasion de ce diner de charité ayant vocation à récolter des fonds en faveur du financement d'un «Raum der Namen» en mémoire des victimes de la Shoah dans l'enceinte du Mémorial dédié aux Juifs assassinés en Europe.