Am Silicon Alley: Eng Lëtzebuergerin vu London op New York (08.11.2017) D’Lynn Petesch ass 2015 mat enger grousser Missioun op New York geplënnert: d‘Filial vun enger britescher Start-up an den USA opbauen.

Moies fréi bei der éischter Taass Kaffi fänkt dem Lynn Petesch säin Aarbechtsalldag un. En Update mat de Londoner Kollegen ass fälleg. Zanter 2012 schafft d'Lëtzebuergerin fir Arachnys, huet gehollef d'Start-Up zu London opzebauen: Mer verkafe Software u Banken am Domaine vu Compliance ... eis Software probéiert eben an deem Domaine ze hëllefen.Bis viru kuerzem nach huet d'Lynn an enger WG gewunnt, huet sech awer elo dës kleng Wunneng am Manhattaner Quartier Gramercy Parc kaf. E Privileg, dee vill New Yorker sech guer net leeschte kënnen.Iwwerdeems déi meescht sech Moies duerch de Metro/Subway ploe mussen, ass d'Lynn just 20 Minutten zu Fouss vun der Aarbecht ewech. Si genéisst d'Liewen als Expat an der Groussstad. Huet zanter sengem Politik-Studium quasi just nach am Ausland gelieft.Vu datt d'Haaptklientele vun Arachnys Banken a Finanzinstituter sinn, war et e logesche Schrëtt no London, d'Finanzmetropol New York unzepeilen, fir um amerikanesche Marché ze Fouss ze faassen. Eng Geleeënheet, déi d'Lynn sech net entgoe gelooss huet. Vu Grond op huet si de Büro hei am sougenannte Silicon Alley opgebaut.