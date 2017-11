25 Joer Programm Mammographie (08.11.2017) 320.000 Mammographie goufen tëscht 1992 an 2014 duerchgefouert, dobäi goufen 1.930 Fäll vu Broschtkriibs entdeckt.

Eleng am Escher Spidol ginn eng 5.000 bis 6.000 Mammographie pro Joer duerchgefouert. Am Ganze goufen zanter 1992 zu Lëtzebuerg 320.000 Tester gemaach. Och mat der Period, wéi d'Mammographien duerchgefouert ginn, sinn d'Dokteren zefridden. All 2 Joer wier net schiedlech fir d'Patientin an den Espace wier ideal, fir de Kriibs mat Zäiten z'erkennen.Ma net all Fra, déi invitéiert gëtt, hëlt d'Invitatioun och un. Vun an der Moyenne 30.000 Fraen, déi pro Joer geruff ginn, kommen der och 18.000 an d'Mammographie.Fir de Kampf géint Broschtkriibs nach ze verbesseren, wier et gutt, dass verstäerkt spezialiséiert Radiologe fir Broschtkrankheeten agesat ginn. Och a Saachen Accueil an Empathie dem Patient géintiwwer wieren nach Verbesserungen dran. Allgemeng soll de Programm iwwerduecht ginn, wat nach nei, méi cibléiert Depistage an Techniken ugeet.