Mechanesch Luxus-Aueren: Gutt Ausgesinn a perfekt Technik (09.11.2017) Mechanesch Luxus-Aueren: Gutt Ausgesinn a perfekt Technik

Wéi 1967 déi éischt Quarz-Auer lancéiert gouf, huet et duerno ausgesinn, wéi wann d’Zäit vun der mechanescher Auer eriwwer wier.



Awer et sollt anescht kommen. Obschonn déi meescht Aueren op der Welt hautdesdaags effektiv Quarz-Auere sinn, huet de Marché vun de mechanesche Luxus-Aueren um Ufank vum neie Joerdausend e regelrechte Boom erlieft. Den Ament ass den Elan zwar staark gebremst ginn.



Awer wat gëtt et méi faszinéierendes, wéi eng Auer, déi net nëmme schéin ass, mä och nach eng perfekten Technik opweist.



Jaeger-Le-Coultre







An der Vallée de Joux an der Schwäiz stinn den Ament eng 20 Auere-Manufakturen, dorënner och déi vu Jaeger-Le-Coultre, aus dem Groupe Richemont, där hire Grënner scho 1750 hei en éischten Atelier hat. Am 18. Jorhonnert hu sech do ëmmer méi Aueren-Hiersteller hei néier gelooss, esou datt d'Vallée de Joux haut als Wéi vun der Horlogerie gëllt.

Bei Jaeger-Le-Coultre gëtt déi ganz Auer komplett an der Manufaktur produzéiert. D’Haus regroupéiert eng 40 Beruffer an awer och eng 20 verschidden Technologien.

Fir e Modell mat Melodie zum Beispill mussen eng 1.000 eenzel Pièce fir d’Éischt eemol zesummegesat ginn, bis dat d’Auer richteg funktionéiert an da gëtt se nees komplett vunenee geholl, all eenzelt Stéck gebotzt an dann an engem zweeten Aarbechts-Gang nach emol zesumme gesat. Eréischt e puer Woche méi spéit, wann d’Auer perfekt leeft, ginn d’Ziffere-Blat, Zären an de Boitier agesat.

Och wann d’Auer méi siichtbar ginn ass, sou spillt allgemeng bei den Dammen awer och haut nach ëmmer d’Ästhetik eng wichteg Roll, zum Beispill mat bemoolten Zifferblieder, déi an engem separaten Atelier bei Jaeger-Le-Coultre hirgestallt ginn, sief et mat bekannte Wierker oder awer mat personaliséierte Motiver. Eng al Technik, déi besonnesch bei den Dammen-Aueren am Trend leit.

Bei den Hären iwwerdeems stinn och bei den neiste Modeller nach ëmmer méi déi technesch Aspekter vun enger Auer am Virdergrond.

Sech selwer trei bleiwe mat klassesche Modeller, déi technesch an ästhetesch ëmmer wieder developpéiert ginn, fir dat d’Auer iwwerraschend bleift, sou d’Devise vum Haus.



Longines







Virun 185 Joer gouf Longines am Jura zu Saint Imier an d’Liewe geruff. Haut gehéiert d’Auere-Marque zu den prestigiéiste aus der ganzer Schwäiz.

Eng ganz Regioun profitéiert hautdesdaags dovunner. 27 verschidde Nationalitéiten, iwwer 1.100 Léit schaffen hei an der Produktioun. Zanter 1988 gëtt d’Entreprise vum Walter von Känel geleet. Virun 48 Joer koum hien an d’Firma an ass mat de Resultater vun haut zefridden an nei Iddie fir d’Zukunft ginn et der och schonn.

Am Musée zu Saint Imier dierf een déi 185 Joer laang Geschicht nach eng kéier materliewen, an eng Rei grouss Erfolleger a Sponsor-Partner vun der Auer kann ee gesinn.



Vun der éischter Auer bis zu den Modeller vun haut, hei am Musée versteet een d'Entwécklung an de Fortschrëtt vun der Marque. Longines produzéiert 50 Prozent Fraen- a 50 Prozent Männer-Aueren. Hiert d’Geheimnis: Eng grouss Cible uschwätzen. Esou fënnt een Auere scho vun 1.000 Euro un, natierlech ginn et no Uewen hi keng Limitten.