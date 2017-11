An der Nuecht op e Freiden ass ee Wiener Taxichauffer bei der Police vun Euskirchen an Däitschland virstelleg ginn. Hie wollt eng Plainte géint ee Client maachen, deen him a sengem Patron 18.000 Euro schëlleg ass.

Den Taxichauffer huet der Police erzielt, hien hätt en him bekannte Client den 10. Oktober zu Monte Carlo ofgeholl. Hien huet de Mann bis op Nice gefouert an duerno bis op Bréissel a London. Vun der britescher Haaptstad aus, ass d'Faart bis op Zilina an der Slowakei weidergaangen an dunn op Bad Münstereifel. Do hunn de Chauffeur a säi Client zwee Deeg an engem Hotel verbruecht, éier si erëm zeréck op London gefuer sinn.



Eleng mam Taxi waren déi zwee ronn 5'000km ënnerwee. Duerno koum nach de Fluch a Mexiko an zeréck derbäi, éier et dunn nees mam Taxi heem goung... © Googlemaps

Dat sollt dann och den Ënn vun der Rees sinn. Wéi den Taxichauffer sengem Client d'Rechnung presentéiert huet, sot de Client awer, hien hätt déi 18.000 Euro net. D'Sue géingen op engem Bankkonto a Mexico leien. Déi zwee sinn dann op Mexico geflunn.

Zu Cancun hu si Hotelszëmmere gebucht an do ass de Client och verschwonnen, ouni dofir ze bezuelen. Den Taxichauffer huet de Réckfluch mat sengen eegene Sue misse bezuelen. Den aarme Mann ass iwwer Toronto an Island op London geflunn. Vun do aus konnt hien du mat sengem Taxi erëm Heem fueren.