E Samschdeg den Owend gouf d'Statu zu Budapest offiziell vu Politiker a Fans ageweit. 2,40 Meter grouss an iwwer 500 Kilo weit de Bud Spencer aus Bronze. Domadder ass d'Wierk vun der Kënschtlerin Szandra Tasnadi nach méi grouss a méi schwéier, wéi d'Original.De Buergermeeschter vum Distrikt, wou d'Statu steet, Mate Kocsis sot: "Hien huet Leit duerch Laachen a Spaass zesummebruecht. Hie war e gudden Athlet, e gudde Schauspiller, e gudde Mann an e gudde Papp."Och d'Duerschter vum verstuerwene Italo-Western-Star war bei der Zeremonie dobäi. D'Statue géif hirem Papp gerecht ginn, well hie war grouss u Statur, grouss am Häerz a grouss a senger Passioun.Am Juni 2016 ass de Bud Spencer gestuerwen. Mat senge Filmer hat hien och an der kommunistescher Zäit vum Land an Ungarn ganz vill Fans gewonnen. Obwuel et eng streng Zensur gouf, hunn d'Filmer vum Bud Spencer an Ungarn dierfe gewise ginn a ware fir vill Leit eng Flucht aus hirem Alldag. Nach haut lafen d'Filmer vum italienesche Schauspiller regelméisseg an Ungarn am Fernseh.