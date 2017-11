© Sat.1 (Screenshot)

Och dem Christina Rodrigues seng Begleedung huet matgeféiwert.

An de Blind Auditions huet déi 20 Joer jonk Fra en éischter onbekannten a rouegen Titel vum Erykah Badu, "On and On", gesongen an d'Jury begeeschtert.Déi zwee Jurore vu Fanta4 an d'Yvonne Catterfeld hunn sech fir d'Christina Rodrigues ëmgedréint.Eigentlech wier si am léifste bei en anere Juror, de Mark Forster, gaangen, ma deem war d'Lidd "ze schei" virgedroen.Dat ass awer net weider schlëmm, well d'Lëtzebuergerin huet mam Yvonne Catterfeld säi Coach fonnt, mat deem si an déi nächst Ronne wäert goen. No där exzellenter Performance an de "Blind Auditions" däerf ee gespaant sinn, wéi wäit d'Christina Rodrigues nach kënnt a wie weess... villäicht geet et jo esou guer fir déi grouss Victoire zum Schluss!Mir wënschen dem Christina Rodrigues op alle Fall bonne Chance a si gespaant op hir nächsten Optrëtter!