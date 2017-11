© AFP

D'Julie Briskman huet zwar hir Aarbecht verluer, nodeems si d'Bild vun engem AFP-Fotograf mat hirem Mëttelfanger-Gest am Internet gedeelt hat, ass awer elo mat Hëllef vun iwwer 3.000 Sympathisanten, déi am Ganzen iwwer 71.000 Dollar gespent hunn, méi wéi getréischt ginn. Ëmmerhin, dat sinn ëmgerechent ronn 61.000 Euro.



D'Sammelaktioun "GoFundMe" ass de 6. November online gaang an iwwer 3.000 Leit hunn Zommen tëscht 5 an 250 Dollar fir d'Julie Briskman gespent. De Spendenopruff koum vum Rob Mello, deen als Kommentar "Merci Julie Briskman" hannerlooss huet, "Si wier eng Inspiratioun fir eis all". D'Suen, déi gespent goufen, sinn och integral un d'Julie Briskman weidergeleet ginn.



Enn Oktober hat déi 50 Joer al Cyclistin der Autoskolonn vum Trump de Mëttelfanger gewisen. Ëffentlech gouf de Gest duerch den AFP-Fotograf Brendan Smialowski, deen de President begleet huet. D'Julie Briskman hat dat Bild als Proflbild op Facebook an Twitter benotzt. Dräi Deeg méi spéit, huet hire Patron hir gekënnegt.



Iwwregens krut d'Julie Briskman no der Kënnegung och genuch nei Job-Offeren.