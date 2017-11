Welt-Diabetis-Dag: All 10. Fra ass vun Diabetis betraff (14.11.2017) Weltwäit sinn eng 199 Millioune Fraen zockerkrank. Bis zum Joer 2040 rechent ee mat iwwer 640 Millioune Mënsche weltwäit déi zockerkrank sinn.

Dat heiten ass d'Vanessa Ferreira. Zanter sengem 8. Liewensjoer ass Si zockerkrank. Iwwer eng Bluttanalyse gouf et entdeckt.Dag a Nuecht muss d'Vanessa Ferreira den Zocker kontrolléieren. Roueg schlofen ass do seelen de Fall. Well och da gëllt et de Wecker ze stelle fir den Zocker ze moossen.Zanter 6 Joer schafft Si an der Klinik Dr. Bohler. Si ass Hiewan vu Beruff. Och hei gëllt et als Diabetiker den Zocker am An ze behalen. D'Vanessa Ferreira schafft op Schichten. Hire Beruff gëtt him vill Satisfaktioun. Virun all Molzecht gëllt et awer virdrun den Zocker ze kontrolléieren. Sou weess Si wéi vill gesprëtzt muss ginn.Sou wéi d'Vanessa Ferreira ass quasi all 10. Fra vun Diabetis betraff. Schlecht Iessgewunnechten an net genuch Bewegung kënnen zu Diabetis féieren. Et gëllen e puer Regelen. Vill Disziplin gëtt vun engem Diabetiker verlaangt. Also och vum Vanessa Ferreira. Och a Saache Schwangerschaft.Trotz dëser Krankheet kuckt d'Vanessa Ferreira positiv an d'Zukunft a genéisst all Moment.