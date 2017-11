X

Hei hunn eis Minikäch en Abléck kritt an d'Welt vun der Provençale, wou si super Produiten duerfte schmaachen a kenneléieren. Vill Produite si elo kee Secret méi fir eis Minikäch. Mozzarella-Kniet si selwer gedréit a giess ginn, an eng Selektioun vu Kéiser ass geschmaacht ginn. Lieweg Fësch a Crustacéë sinn entdeckt ginn souwéi exotesch Friichten.



© Alain Hostert



... bei "Pains et Tradition" zu Uewerkäerjeng



Hei hunn eis Minikäch mol geléiert, wat richteg a gutt Brout ass. Se duerften et net nëmme schmaachen, mä och selwer maachen. Et ass gekniet a gedréckt ginn, fir hiert Brout a Form ze bréngen, wat dunn nach gebaakt ginn ass, fir weekends mat der Famill ze iessen. D'Kanner hunn et genoss ze leieren, wat an e richtegt Brout dra kënnt a wat e gutt Brout ausmécht.



... um Kass-Haff zu Rolleng/Miersch



Eis Minikäch hunn dem Bauer Kass zu Rolleng eng gutt Hand ugepaakt a sinn d'Eeër ophiewe gaangen, ier et du virugaangen ass, d'Geesse fiddere mat Brout a Geméis, dono sinn déi hongereg Schwäin drukomm an et huet och dierfe bësse mat de Fierkelcher gespillt ginn. Nodeems zu gudder Lescht och d'Kéi versuergt waren, ass et dunn an de Kichenatelier gaange mam Ben Peporte, deen de Kanner gewisen huet, datt ee mat lecker marinéiert a gegrilltem Schwéngefleesch e fantastesche Wrap kann zaubere mat knackegem Geméis an leckerer Guacamole ... mhhhh!



© Alain Hostert

Verpasst net de 25. November d'Minikäch um Stater Maart am Asaz ze gesinn a kommt schmaachen, wat si gekacht hunn!